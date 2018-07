Hundekot sorgt in Schillerslage für Ärger

Burgdorf Burgdorf - Hundekot sorgt in Schillerslage für Ärger Hufschmied Wolfgang Heldt schlägt Alarm. Ihm stinkt es gewaltig, dass Hundehalter im Dorf den Kot ihrer Tiere in Plastiktüten einfach am Straßenrand entsorgen.

Schwarze Plastiktüten mit Hundekot schmeißen Hundehalter in Schillerslage rücksichtslos an den Straßenrand und in die Feldmark. Quelle: Dege