Burgdorf

Der monatelange und bundesweite Trend setzt sich auch in Burgdorf fort: Einmal mehr vermeldet die Agentur für Arbeit für die hiesige Geschäftsstelle – zu der Burgdorf und Uetze – gehören eine gesunkene Zahl an Arbeitslosen. Sie sank um 61 auf nun 1545 Frauen und Männer, wie aus der am Freitag vorgelegten Statistik für September hervorgeht. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 6,2 Prozent. Im Vergleich der Regionskommunen liegt Burgdorf damit im Mittelfeld: Die geringste Quote meldet die Geschäftsstelle Burgwedel mit 3,5 Prozent, die höchste Hannover mit 7,7 Prozent. In allen Kommunen reduzierte sich im September die Quote – lediglich i Neustadt stieg sie um 0,1 auf 4,8 Prozent.

Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich im September 318 Personen, drei mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 365 Burgdorfer und Uetzer ihre Arbeitslosigkeit, das sind 22 weniger als im September 2017. Wie bereits im August spiegelt die Statistik den Beginn des Ausbildungsjahres wider: So nahmen 114 junge Menschen eine Ausbildung im September auf, im Vormonat waren es 130 und im Juli nur 75.

Für 240 Arbeitsplätze suchen Unternehmer derzeit neue Mitarbeiter, diese Zahl liegt seit gut drei Monaten auf gleichem Niveau – aber deutlich über dem vom Vorjahr. Damals waren es 214 offene Stellen. Die Firmen meldeten 56 Stellen neu, vor allem in der Logistik, der Pflegebranche und im Einzelhandel gibt es unbesetzte Jobs.

Von Antje Bismark