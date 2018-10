Burgdorf

„Ich komm’ schon klar!“ heißt das neue Programm, mit dem der Kabarettist Jens Heinrich Claassen am Sonnabend, 9. Februar, im StadtHaus, Sorgenser Straße 31, gastiert. Dabei setzt der Senkrechtstarter im Comedybereich – wie es in der Ankündigung heißt – Humor als schärfste Waffe gegen den Frust ein. Denn eigentlich hätte alles so gut sein können: Jens Heinrich hatte eine Freundin gefunden, eine tolle noch dazu. Alles war rosarot, und jetzt ist sie weg. Schlimmer noch: Sie hat ihn aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Nun steht er da. Allein. Traurig. Ohne Dach überm Kopf.

Aufgeben – das ist für ihn auch keine Option, und so schmiedet der Single wider Willen einen Masterplan. Neue Wohnung, neue Freundin, neues Selbstbewusstsein finden. Allerdings muss der Münsteraner feststellen, dass ein Plan noch lange keine Lösung ist. Das gilt vor allem dann, wenn der neue Nachbar nervt und sich herausstellt, dass die Suche nach einer Frau durchaus schwierig werden kann. Über all das kann Claassen bei allem Frust nur lachen – natürlich gemeinsam mit dem Publikum. Denn sobald man über etwas lachen kann, verliert es an Ernst und Schrecken.

Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Abend, schließlich gastiert der Kabarettist mit seiner „betreuten Comedy“ längst auf renommierten Bühnen wie dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen oder den Berliner Wühlmäusen. Auf den Schiffen der AIDA-Flotte gilt er als Allzweckwaffe, beim Fringe Festival in Edinburgh gestaltete er gemeinsam mit Bodo Wartke die englischsprachigen Shows „The Germans are coming!“. Zahlreiche Fernsehauftritte bescherten ihm eine bundesweite Fangemeinde. Als Stammgast erlebte ihn das Publikum unter anderem bei NightWash und im Quatsch Comedy Club.

Information: Der Kabarett-Abend beginnt am 9. Februar, um 20 Uhr im StadtHaus. Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. VVV-Mitglieder zahlen 19 Euro. Tickets gibt es ab sofort in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße und in der HAZ-Geschäftsstelle an der Poststraße.

Von Antje Bismark