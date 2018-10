Burgdorf

Auf frischer Tat haben Ladendetektive am Dienstag gegen 14.40 Uhr einen 37 Jahre alten Ladendieb erwischt: Der Mann hatte nach Aussage einer Polizeisprecherin in einem Einkaufsmarkt an der Uetzer Straße mehrere Lebensmittel und eine Strumpfhose in seine Kleidung gesteckt. Dann passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei stellten ihn die Detektive und alarmierten die Polizei.

Einen Koffer hat ein Ladendieb am Mittwoch gegen 12.20 Uhr aus einem Büromarkt an der Straße Vor dem Celler Tor entwendet. Ein Mitarbeiter sprach den Dieb noch an, der flüchtete nach Polizeiangaben jedoch samt Beute auf einem Fahrrad. Der Zeuge beschreibt den Täter als etwa 45 Jahre alt. Er soll ,80 Meter groß und von hagerer Statur sein. Seine dunkelblonden Haare trug er kurz geschnitten. Der Mann könnte aufgrund seines Aussehens aus Osteuropa stammen.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark