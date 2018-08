Sorgensen

Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sorgensen sperrt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ab Montag, 20. August, die Landesstraße 311 komplett. „Die Hauptstraße kann dann nicht mehr durchfahren werden“, teilt eine Behördensprecherin mit. Ihren Angaben zufolge sieht der Plan vor, die Fahrbahn, den Gehweg, die Bushaltestellen sowie den Kanal zu sanieren.

Dafür fräsen Arbeiter ab dem 24. August ein Teil der Fahrbahn des östlichen Teils der Ortdurchfahrt Sorgensen von der Kreisstraße (Kreisbahnstraße) bis zum Ortsausgang Sorgensen in Richtung Dachtmissen. Dort stehen dann die Kanalarbeiten für die Stadt Burgdorf an. Die Anwohner von Sorgensen werden gebeten, die angrenzenden Straßen zu nutzen, um ihre Grundstücke zu erreichen. Anlieger des Siedlerweges sollten die provisorische Zufahrt an der Kreisbahnstraße durch den Weg An der Schule zu ihren Häusern in die Sackgasse nehmen. Auf diese Weise wird auch der Kindergarten angebunden. „Die Erreichbarkeit durch Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes ist jederzeit gewährleistet“, hebt die Sprecherin hervor.

Autofahrer nach Dachtmissen nutzen eine Umleitung über die Kreisbahnstraße nach Weferlingsen über Hänigsen nach Dachtmissen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Landesbehörde und die Stadt Burgdorf bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Von Antje Bismark