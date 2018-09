Burgdorf Burgdorf - Marktstraße: Ladendiebin auf Beutezug Eine Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße hat eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Die 33-Jährige war offenbar auf Beutezug durch Burgdorfs Innenstadt gewesen.

Die Polizei wird zu Ladendiebstählen in Bekleidungsgeschäften an der Marktstraße in Burgdorf gerufen. Quelle: Symbolbild