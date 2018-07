Burgdorf

Auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße ist eine Linde, die der Naturschutzbund (Nabu) erst im vergangenen November an den dortigen Sitzbänken gepflanzt hatte, zerstört worden. Der Stamm des jungen Baumes wurde in der Mitte abgebrochen. Möglicherweise hat ein enttäuschter Fußballfan nach dem verlorenen Spiel der deutschen Mannschaft gegen Südkorea und dem damit verbundenen frühzeitigen Ausscheiden bei der Fußball-WM an dem Baum seinen Frust abgelassen. Denn Bernd Rose vom Nabu berichtet: „Eine Nachbarin der Streuobstwiese rief mich einen Tag nach dem verlorenen Länderspiel an und berichtete mir über diesen Vandalismus.“ Den Schaden beziffert Rose auf rund 100 Euro. So viel wird die Nachpflanzung eines neuen Baumes im Herbst kosten.

Von Anette Wulf-Dettmer