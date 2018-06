Burgdorf

Der Brand an der Immenser Straße wurde der Feuerwehr am Mittwoch um 23.11 gemeldet: Das alte Försterhaus stand in Flammen. Doch das unbewohnte Fachwerkhaus brannte so schnell, dass die Feuerwehr es nicht mehr retten konnte. Vielmehr war die Hitzeentwicklung so groß, dass die umliegenden Häuser evakuiert werden mussten.

Zur Galerie Großbrand an der Immenser Straße: Eines der ältesten Häuser von Burgdorf, das alte Försterhaus an der Immenser Straße, ist niedergebrannt.

Die Feuerwehr ließ das früher als Gärtnerei genutzte Haus kontrolliert abbrennen. Der Feuerschein war weithin sichtbar. Die Nachbarn konnten erst nach Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren.

