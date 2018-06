Burgdorf

Der Diakonieverband Hannover-Land ist Opfer eines Einbruchs in seine Niederlassung an der Schillerslager Straße geworden. Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter am jüngsten Wochenende in die Räume der Diakonie eingebrochen und haben die Büros und Beratungszimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Ob sie fündig geworden sind und etwas mitgehen ließen, können die Ermittler noch nicht sagen. Fest stehe nur, dass die Täter durch den Keller in das Gebäude gelangt seien. Dazu hebelten sie eine Kellertür auf. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege