Burgdorf

Die Polizei meldet zwei Einbrüche in einer Nacht am Ostlandring: Vermutlich in der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte dort in eine Autolackiererei eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.20 Uhr, stiegen die Täter durch ein auf Kipp gestelltes Fenster ins Gebäude ein. Drinnen durchsuchten sie die Büroräume und stahlen Geld. Bei der Beute habe es sich um eine niedrige Summe gehandelt.

In der gleichen Nacht kam es unweit des ersten Tatorts zu einem weiteren Einbruch. In einer Firma für Antriebstechnik durchstachen die Täter die Verglasung eines Fensters, konnten dieses öffnen und gelangten so ins Gebäude, in dem sie die Büros nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher, bei denen es nach Lage der festgestellten Spuren um mindestens zwei Personen gehandelt haben muss, Schmuck aus einem Schreibtisch.

Die Polizei glaubt, dass in beiden Fällen die gleichen Täter an Werk waren. Etwaige Hinweise möglicher Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege