Burgdorf

Wie muss erfolgreiche Bildungspolitik im 21. Jahrhundert gestaltet werden? Wie verändert immer neuere Technik das Lernen in der Ausbildung und im Studium? Welche neuen Berufsbilder gewinnen mit der Digitalisierung an Relevanz? Und wo und wie finden Arbeitgeber künftig gut ausgebildete Menschen? Diese Fragen stellen sich nicht nur Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Es sind Fragen, die für grundlegende Funktionen einer Gesellschaft immens wichtig sind. Fragen, deren Antworten für die Lebensqualität vor Ort entscheidend sind.

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Sparkasse Hannover wollen diesen Fragen in den kommenden Monaten nachgehen. Dafür werden die Veranstaltungsreihe und die Ideen- und Diskussionsplattform „ÜberMorgen“ fortgesetzt – am Donnerstag, 20. September, wird am Beruflichen Gymnasium BBS Burgdorf am Berliner Ring 28 diskutiert. Die aktuelle Debatte wird von redaktionellen Beiträgen auf einer Multimedia-Seite im Internet ­(uebermorgen.haz.de) und in der HAZ ergänzt werden.

Im vergangenen Jahr beschäftigte sich das Projekt „ÜberMorgen“ unter anderem mit der Urbanisierung, der Mobilität und der Entwicklung des ländlichen Raumes. In diesem Jahr geht es um diverse Bildungsaspekte wie die Digitalisierung an Schulen und in Ausbildungsbetrieben, um Chancengerechtigkeit und den Zugang zur Bildung sowie um die sogenannte Generation Z, die in Zeiten des Fachkräftemangels immer mehr Anforderungen an Unternehmen stellt.

An der Diskussion beteiligen sich Monika Hartmann-Bischoff, die als Geschäftsführerin der Servicestelle der Offenen Hochschule Niedersachsen ganz auf das Konzept des lebenslangen Lernens setzt. Dazu kommt Yvonne Salewski, Geschäftsführerin des Vereins „Ausbildung im Verbund pro regio“ und Projektleiterin der KAUSA-Servicestelle Hannover. Zudem beteiligen sich Reiner Behrend, Leiter der BBS Burgdorf, Birgit Meinig vom Kirchenkreis Burgdorf und Stefanie Galler, Schulleiterin der Grundschule Engelbostel. Die Diskussion am Beruflichen Gymnasium am Berliner Ring 28 in Burgdorf beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Bitte senden Sie zur Anmeldung Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihre E-Mail-Adresse bis Mittwoch, 19. September, mit dem Stichwort „ÜberMorgen Burgdorf“ an die E-Mail-Adresse hannover@haz.de. Bitte beachten Sie, dass die Plätze limitiert sind.

Das ist das Projekt „ÜberMorgen“ Das Projekt „ÜberMorgen“ ist eine Ideen- und Diskussionsplattform von HAZ und Sparkasse Hannover. In der gedruckten HAZ, auf einer Multimedia-Internetseite unter uebermorgen.haz.de und bei Veranstaltungen von Burgdorf bis Wennigsen werden Informationen zu den wichtigsten Zukunftsfragen gesammelt. In diesem Jahr steht das Thema Bildung im Fokus. Themenpartner ist erneut Hannoverimpuls. „Als Sparkasse sind wir seit fast 200 Jahren in der Region Hannover aktiv. Und genauso lange bewegen uns die Zukunftsfragen für das Umfeld, in dem wir arbeiten“, sagt Heinrich Jagau, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hannover. „Was kommt auf die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen zu? Auf was müssen wir uns heute einstellen, damit wir hier auch übermorgen gut leben? Mit der Initiative „ÜberMorgen“ wollen wir helfen, gute Antworten in einer sehr komplex gewordenen Welt zu finden. Nicht irgendwo im Silicon Valley, sondern in unserer Region“, sagt Jagau.

Von Jan Sedelies