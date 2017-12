Porsche brennt in der Nacht aus

Burgdorf. Nur noch Schrottwert hat ein Porsche, der in der Nacht zu Sonnabend ausgebrannt ist. Der Halter hatte den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Friedhof am Niedersachsenring abgestellt. Gegen 1 Uhr bemerkten Zeugen den Brand und alarmierten die Ortsfeuerwehr Burgdorf. Die rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, konnte das Auto allerdings nicht mehr retten. Bis kurz vor drei Uhr dauerte der Einsatz, dann kehrten die Brandbekämpfer in die Wache zurück.

Die Ursache für das Feuer steht nach Aussage eines Polizeisprechers noch nicht fest, die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst übernommen – dessen Mitarbeiter werden das Fahrzeug in der nächsten Woche untersuchen. Fest allerdings steht nach Polizeiangaben, dass das Auto einen Totalschaden hat.

Mit 16 Einsatzkräften löscht die Ortsfeuerwehr Burgdorf den brennenden Porsche. Quelle: Feuerwehr/July

Von Antje Bismark