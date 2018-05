Burgdorf

Ein Brand an der Strecke zwischen Celle und Burgdorf führt am Dienstagvormittag zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr in der Region Hannover. Die S6 ist eingestellt, die S7 endet und beginnt in Burgdorf.

Ein Ersatz-Verkehr mit Bussen wurde eingerichtet, teilte die Deutsche Bahn bei Twitter mit.

Die Dauer des Einsatzes ist noch nicht bekannt.

Zweiter Böschungsbrand in zwei Tagen

Bereits am Montagnachmittag hatte ein Böschungsbrand zwischen Celle und Lehrte den S-Bahn-Verkehr behindert. Möglicherweise sei der Brand am Dienstag erneut aufgeflammt, hieß es ersten Informationen zufolge.

Zur Galerie Feuerwehrleute aus Burgdorf und Lehrte müssen am Montag den Bahndamm an der S-Bahnstrecke Hannover-Celle löschen, nachdem die festgefahrene Bremse eines Güterzuges das Gras in Brand gesetzt hatte.

Von ewo