Oldhorst

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Oldhorst und Schillerslage: Dabei ist am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 383 eine Frau ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten noch versucht, die 63 Jahre alte Burgdorferin zu reanimieren – letztlich ohne Erfolg.

Die Frau war gegen 7.30 Uhr in ihrem schwarzen Kleinwagen vom Typ Citroen DS3 unterwegs in Richtung Oldhorst gewesen. Etwa 700 Meter vor dem Ortseingang, direkt in Höhe des Oldhorster Friedhofs, kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegen kommenden silberfarbenen Kleintransporter Opel Vivaro. Warum dieser Wagen auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war, dazu gab es zunächst keine gesicherten Erkenntnisse. Möglicherweise hatte der Kleintransporter-Fahrer, ein 43-jähriger Burgwedeler, gerade einen langsam fahrenden Unimog überholen wollen. Eine Rolle könnte auch die zu diesem Zeitpunkt für ihn fast genau in Blickrichtung noch sehr tief stehende Sonne gespielt haben. Eine nachfolgende Autofahrerin lenkte ihren Wagen halb in den Straßengraben – in ersten Meldungen war deshalb zunächst von drei beteiligten Fahrzeuge die Rede gewesen.

Die um 7.32 Uhr alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich sofort um die schwer verletzte Burgdorferin, versuchten sie in einem Rettungswagen zu reanimieren. Auf einer nahen Wiese landete ein Rettungshubschrauber. Da sich auf der Rücksitzbank des Kleinwagens zwei Kindersitze befanden, musste die Retter davon ausgehen, dass sich möglicherweise zum Zeitpunkt des Aufpralls auch noch Kinder im Wagen befunden hatten. Eine Absuche der näheren Umgebung bestätigte diesen Verdacht aber nicht.

Der Fahrer des am Unfalls beteiligten Kleintransporters verletzte sich beim Aufprall an der Hand. Er kam zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover. Wie stark der Frontalaufprall gewesen sein muss, war nicht nur an den total zerstörten Frontpartien der beiden Wagen zu sehen, sondern auch am Heck des Kleintransporters: Der dort befestigte Anhänger hatte trotz der Auflaufbremse an der Deichsel das Heck des Transporters stark eingedrückt.

Die Feuerwehren aus Oldhorst und Großburgwedel waren im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und zerschnitten einen Zaun als Zugang zum Landeplatz des Rettungshubschraubers. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sicherte Spuren, um im Nachhinein die Unfallursache ermitteln zu können. Dabei setzten die Beamten auch einen 3D-Laserscanner ein, so dass sie später am PC virtuell durch die Unfallstelle „gehen“ können.

Von Frank Walter