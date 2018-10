Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Dienstagabend eine Radfahrerin aus Burgdorf erlitten, die gegen 19.25 Uhr von einem Mercedes C250 erfasst wurde. Dessen Fahrerin war nach Aussage einer Polizeisprecherin auf der Grenzstraße in Richtung Sorgenser Straße unterwegs und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit auf die Straße Im Langen Mühlenfeld. Wegen der Dunkelheit bemerkte sie die Radfahrerin nicht, die alkoholisiert und mit einem unbeleuchteten E-Bike verkehrswidrig auf dem Gehweg der Straße Im Langen Mühlenfeld radelte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die E-Bike-Fahrerin stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bereits am Dienstagmorgen hatte eine 27-Jährige aus Burgdorf einen Unfall auf der Schillerslager Landstraße verursacht: Sie bemerkte nach Polizeiangaben zu spät, dass eine 22-Jährige aus Hannover mit ihrem Citroen vor dem Kreisel an der Weserstraße stadtauswärts abbremsen musste. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf, der anschließend nicht mehr fahrbereit war.

Von Antje Bismark