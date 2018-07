Sorgensen/Dachtmissen

Kritik an der Informationspolitik des Landes üben jetzt die Ortsvorsteher von Sorgensen, Dirk Schwerdtfeger, und von Dachtmissen, Jörg Neitzel. Sie bemängeln öffentlich, dass die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu spät und unzureichend über die veränderten Sanierungspläne der Landesstraße 311 aufklärt.

Denn erst am Montag, 9. Juli, hatte die Behörde mitgeteilt, dass sie die Vollsperrung in Sorgensen ab dem 10. Juli aufhebt – wegen Problemen im Kanalbereich. Dafür sperrt die Behörde ab Montag, 23. Juli, die Ortsdurchfahrt Dachtmissen komplett. Bis einschließlich Sonntag, 12. August, erreichen Anwohner ihre Grundstücke, in den folgenden Wochen gibt es wegen der Asphaltarbeiten erhebliche Einschränkungen. „Diese werden rechtzeitig vor Ort durch Handzettel kommuniziert“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Die Vollsperrung betreffe ab 13. August die Ortsdurchfahrt von Dachtmissen sowie die freie Strecke zwischen Sorgensen und Dachtmissen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst könnten jederzeit fahren.

Die Umleitung nach Dachtmissen führt über die Kreisbahnstraße nach Weferlingsen und Hänigsen. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Von Antje Bismark