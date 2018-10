Schillerslage

Ein kleiner Wasserschaden stellte den Sport- und Schützenverein Schillerslage vor ein großes Problem. Denn nachdem Wasser über eine undichte Stelle im Dach ins Sport- und Schützenheim eindringen konnte, bildete sich Schimmel. Die betroffenen Stellen mussten schnell trockengelegt werden. Dafür mussten ganze Wände von Holzverkleidung und Dämmung befreit werden. Sogar das Fundament des Heims musste an einigen Stellen freigelegt werden. Der Verein holte Kostenvoranschläge zur Renovierung ein. „Wir hatten Tischlerfirmen um Angebote gebeten. Da diese aber weit über unseren Vorstellungen lagen, haben wir uns entschlossen, die Renovierung selbst in die Hand zu nehmen“, sagt die zweite Vorsitzende Birgit Kalberlah. Dazu passte der Aufruf zum Sommereinsatz in der Tageszeitung. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover fördern mit der Initiative kleine Vereine bei handwerklichen Arbeiten. Kalberlah bewarb sich und bekam den Zuschlag. Nun wurde der Kleinkaliber-Schießstand renoviert.

Etwa als 600 Menschen sind im Verein aktiv. Viele kommen sogar aus den Nachbarorten.

„Wir haben viele Handwerker im Verein: Elektriker, Fliesenleger und Tischler“, sagt Jörg Meyer, der erste Vereinsvorsitzende. Schnell fand sich eine Gruppe, die den Arbeitseinsatz koordinierte und tatkräftig durchführte und immer wieder neue Rigipsplatten an den Wänden schraubte. „Alle arbeiten ehrenamtlich“, sagt Meyer nicht ohne Stolz. „Ohne Ehrenamt würde der Verein gar nicht funktionieren“, sagt Kalberlah. Etwa 600 Menschen sind im Verein aktiv. Dabei hat Schillerslage nur etwa 1000 Einwohner. Viele Vereinsmitglieder kommen aus den Nachbarorten zu den Angeboten. „Fast alle übernehmen Aufgaben wie Zapfdienste bei Feierlichkeiten zum Beispiel“, erklärt Meyer. Sie nutzen im Verein Angebote wie Segeln, Yoga, Kinderturnen. Sie treffen sich im Chor oder lernen Bogenschießen. Es gibt Seniorentreffs, „Uno“-Turniere und einen aktiven Spielmannszug. Und natürlich wird auch geschossen. Die älteste Schützenscheibe im Dorf stammt aus dem Jahr 1893. Die Schießsportanlage bietet acht Luftdruckstände auf 10 Meter und vier Kleinkaliber-Stände auf 50 Meter. Wobei an zwei dieser Stände mit Sportpistole und Großkaliber auf 25 Meter geschossen werden kann. Im großen Saal des Heims findet man die passenden Preise, Urkunden und Pokale. Fast jedes Mitglied hat schon eine Feier im Heim erlebt. „Wir sind der Anlaufpunkt in unserer Gemeinde“, sagt Kalberlah.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddelecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal aber so viel ausmachen. Das Geld für die Ein-Tages-Aktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, wird der renovierte Schießstand beim sogenannten Schweinepreisschießen gefeiert. Dabei wird natürlich nicht auf Schweine geschossen. Am 30. Oktober und an drei weiteren Terminen im November wird um Preise in einem Wettbewerb geschossen. Die Gewinner bekommen Preise von der Leberwurst bis zum Braten. Die genauen Termine finden Interessierte im Netz unter www.ssv-schillerslage.de. „Oder man kommt einfach mal vorbei“, sagt Kalberlah.

Von Jan Sedelies