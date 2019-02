Burgdorf/Uetze/Hänigsen

Ein Rekordergebnis vermeldet Wolfgang Obst für die Sternsinger-Aktion der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus: Seinen Angaben zufolge kamen bei der Aktion 13.266 Euro zusammen – das sind gut 1000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. In Burgdorf sammelten die Sternsinger demnach 5987 Euro, in Uetze waren es 4567 Euro und in Hänigsen 2712 Euro.

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ lautete das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion, die aufmerksam macht, dass Kinder mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung in Peru, aber auch in vielen anderen Ländern benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Obst dankt im Namen der katholischen Pfarrgemeinde den fast 50 Jungen und Mädchen, die zusammen mit deren El­tern, Organisatoren, Betreuern und Fahrern den Segen „Christus mansionem benedicat“ in zahlreiche Häuser und Wohnungen brachten, und allen Spendern.

Von Antje Bismark