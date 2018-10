Burgdorf

Mit dem Schauspiel „Gift. Eine Ehegeschichte“ bringt das Theater für Niedersachsen am Freitag, 16. November, eine Geschichte mit ergreifendem Inhalt auf die Bühne am Berliner Ring. In dem Stück spielen Katharina Wilberg und Moritz Nikolaus Koch ein Ehepaar, das den Verlust des einzigen Kindes nicht überstanden hat. Nach Jahren der Trennung und des Schweigens begegnet sich das einstige Paar am Grab seines Kindes wieder.

Weil man Gift im Boden gefunden hat, wird eine Umbettung des Kindes veranlasst. Am Grab treffen die ehemaligen Liebenden aufeinander. Beide haben unterschiedliche Wege gefunden, mit dem Tod ihres Kindes umzugehen. Er ist nach Frankreich gegangen und hat ein neues Leben begonnen. Bald wird er sogar wieder Vater. Seine einstige Frau ist im gemeinsamen Haus geblieben, den Gedanken an Veränderung kann sie nicht ertragen.

Was als zaghafte, hilflose Kommunikation mit unfreiwillig komischen Momenten beginnt, wird zu einem Gespräch und einer echten Begegnung: Zwei Menschen auf der Suche nach einem Weg, die Vergangenheit zu akzeptieren, in gemeinsamer Erinnerung Ruhe zu finden und Vertrautes wieder zuzulassen. Doch der Schmerz hat eine nur schwer überbrückbare Kluft gerissen.

Das Schauspiel der niederländischen Dramatikerin Lot Vekemans erhielt im Jahr 2010 den niederländischen Taalunie Toneelschrijfprijs. „Mit ihrem wunderbaren Dialog über zwei Menschen, die erst ein Kind verloren haben, dann sich selbst und dann einander, trifft Vekemans direkt ins Herz“, hieß es damals in der Begründung der Jury.

Info: Die Vorstellung beginnt am Freitag, 16. November, um 20 Uhr im Theater am Berliner Ring. Das Ensemble bietet ab 19.30 Uhr eine kostenfreie Einführung in das Bühnengeschehen an. Tickets gibt es ab sofort in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle an der Marktstraße und bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, sowie unter www.vvvburgdorf.de im Internet. VVV-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Von Daniel Junker