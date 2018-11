Burgdorf/Uetze

Eine Fahrt in „Wildwestmanier“ – so eine Polizeisprecherin – haben sich am Dienstagabend zwei Autofahrer geliefert. Sie nahm ihren Anfang gegen 20 Uhr in Burgdorf, als ein 18-jähriger Autofahrer aus Lehrte an der Kreuzung der Schillerslage wegen zweier rasant vor ihm einscherender Autos, eines VW Golfs und eines BMW, abrupt abbremsen musste. Wegen der gefährlichen Situation hupte der Fahranfänger.

Alle drei Autos setzten nach Polizeiangaben ihre Fahrt in Richtung Burgdorfer Innenstadt, also über die Hochbrücke fort. Plötzlich habe einer der Fahrer, die ihn überholt hätten, voll auf die Bremse getreten, er sei ausgestiegen und habe ihn wütend angesprochen, warum er gehupt habe, gab der 18-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll. In dieser Gemengelage bediente der junge Mann aus Versehen das Fernlicht beim Blinken. „Daraufhin legte der vor ihm befindliche Golffahrer den Rückwärtsgang ein“, sagte die Polizeisprecherin.

Der 18-Jährige bekam Angst und wählte deshalb einen anderen Weg nach Hänigsen, allerdings nahmen die Fahrer des VW Golf und des BMW die Verfolgung auf. Sie versuchten, im Bereich des Kreisels Bundesstraße 188/Rälingser Straße den Fahranfänger auszubremsen, der in dem Fall zunächst ausweichen konnte. Auf der Rälingser Straße setzte sich der Golf-Fahrer mit seinem Wagen aber so vor den 18-Jährigen, dass dieser anhalten musste. Der BMW-Fahrer stellte sein Auto hinter den Wagen des jungen Mannes, so dass dieser nicht wegfahren konnte.

„Erneut trat der Fahrer des Golf an 18-Jährigen heran“, teilte die Polizeisprecherin mit. Ihren Angaben zufolge öffnete dieser das Fenster und entschuldigte sich für das Aufblenden des Fernlichts. Ungeachtet dessen schlug der Fahrer den 18-Jährigen zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf, dann entfernten sich beide Wagen.

Das Opfer und zwei Beifahrer fuhren nach dem Angriff zur Polizei in Burgdorf, beide Zeugen bestätigten den Ablauf. Den Ermittler liegen auch die Kennzeichen der beiden Wagen vor, deren Fahrer sich nun wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten müssen.

