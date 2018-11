Burgdorf

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Burgdorf öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Weihnachtsmarkt rund um die St.-Pankratius-Kirche

Freitag, 30. November 2018, von 18 bis 22 Uhr. Sonnabend, 1. Dezember 2018, von 12 bis 22 Uhr. Sonntag, 2. Dezember 2018, von 12 bis 22 Uhr.

Am ersten Adventswochenende sorgt der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um die St.-Pankratiuskirche für festliche Stimmung. Kulinarisch fehlt es an nichts: Schmalzkuchen, Glühwein, Suppe, Bratwurst, Crêpes und gebrannte Mandeln füllen die Mägen. Daneben lassen sich an den Ständen Kunsthandwerk, Brandmalerei und individuelle Geschenkartikel bewundern. Für Kinder dreht sich ein Karussell. Außerdem gibt es dort im diesem Jahr den beleuchteten Tannenwald. Dieser findet statt von Freitag, 30. November, bis Sonnabend, 29. Dezember 2018, jeweils von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr sowie am Freitag und am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr. Am 24. und 25. Dezember 2018 bleibt der Tannenwald geschlossen.

Burgdorfer Weihnachtsmarkt auf dem unteren Spittaplatz

Donnerstag, 6. Dezember 2018, bis Sonnabend, 29. Dezember 2018, jeweils sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr sowie freitags und sonnabends von 12 bis 22 Uhr.

Im Anschluss an den vom Förderverein der St. -Pankratius-Kirche organisierten traditionellen Weihnachtsmarkt, wird es bis übers Weihnachtsfest hinaus auf dem unteren Spittaplatz wieder, den seit einigen Jahren beliebten, Burgdorfer Weihnachtsmarkt mit nostalgischen Ständen, einem Kinderkarussell und Livemusik an den Wochenenden geben. Der Markt bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Julia Polley, Leonie Oldhafer und Anna Beckmann