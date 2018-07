Altwarmbüchen

Die Bordelektronik von BMW ist bei Autoknackern begehrt, das haben jetzt zwei Altwarmbüchener erleben müssen, die ihre Wagen auf dem Parkplatz am Bachstelzenring beziehungsweise am Seeadlerring auf dem Stellplatz vor der eigenen Haustür abgestellt hatten. In der Nacht zum Mittwoch schlugen Unbekannte die Seitenscheibe ihrer Fahrzeuge ein und demontierten jeweils das Lenkrad und den iDrive-Controller, bei einem der beiden BMW verschwanden zusätzlich die Instrumententafel sowie ein Multimediagerät.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Von Martin Lauber