Alte Musik in St. Petri: Am Sonntag, 24. Februar, steht das nächste Konzert in der Großburgwedeler Kirche an. Ab 17 Uhr spielt diesmal Christian Heim an Blockföte, Gambe und Cembalo. Begleitet wird er von Kreiskantor Christian Conradi. Der Eintritt ist frei.