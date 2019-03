Thönse

Eine Armbanduhr, dazu Ringe, einen Armreif und einige Ohrringe – ein oder mehrere Einbrecher haben am Donnerstag in Thönse reichlich Beute gemacht. Der oder die unbekannten Täter brachen in dem Zeitraum zwischen 18.40 und 20.17 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Schmiedestraße auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 bei dem Polizeikommissariart Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer