Großburgwedel

„Flüchtlingsfamilien und insbesondere die Frauen lernen gern Radfahren, damit sie eigenständiger werden“, sagt TSG-Sprecherin Britt Buvrin-Wolff. Deshalb sei die Resonanz auf die Fahrrad-Kurse der Turnerschaft Großburgwedel immer gut.

Zwei Wochen lang haben nun 14 Menschen mit Migrationshintergrund an der Neuauflage des Fahrrad-Kurses teilgenommen. Gleich zu Beginn erläuterten die Kursleiter Katja Schindler und Benjamin Ehlermann den Sieben- bis 50-Jährigen, wie sie optimal auf dem Rad sitzen und wie sie den Lenker festhalten sollten sowie die unterschiedlichen Bremsmöglichkeiten – mit Rücktritt- und Handbremsen. Dass die Pedale der Zweirädern zunächst abgebaut wurden, sorgte unter den Teilnehmern für Erstaunen. Auf den „Laufrädern“ galt es jedoch, in der ersten Übungsphase das eigene Gleichgewicht zu schulen, welches für das Radfahren von elementarer Bedeutung ist. „Durch diese Methode gelang es, dass die ersten Teilnehmer bereits am dritten Tag begannen, sich mit Hilfestellung auf den Rädern auch mit Pedalen fortzubewegen“, berichtete Kursleiterin Katja Schindler.

Abbiegemanöver im Straßenverkehr

Auf einem mit grünen Hütchen abgesteckter Parcours konnten die Kinder, Männer und Frauen ihre ersten Runden drehen und ihre Sicherheit auf dem Rad unter Beweis stellen. Im Anschluss übten sie die sichere Teilnahme am Straßenverkehr: Abbiegemanöver und das korrekte Verhalten auf Radwegen und Straßen waren Schwerpunkte der weiteren Übungsstunden.

Ermöglicht wurde der kostenlose Fahrrad-Kurs mit dem Geld aus dem Bundesprogramm „Integration durch Sport“ des Bundesinnenministeriums. Unter dem Motto „Radfahren vereint“ hatte der Deutsche Olympische Sportbund die Vereine bundesweit aufgerufen, sich am Aktionsprogramm zu beteiligen.

Sprachbarrieren sind kein Hindernis

„Im Vergleich zu den Vorjahren war das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern beim Kurs ausgeglichen und die Herkunftsländer mit Irak, Iran, Russland, Eritrea und Syrien vielseitig“, sagte TSG-Geschäftsführer Nils Budde. Man habe sich im Vorfeld viele Gedanken zum inhaltlichen Aufbau und Konzept des Kurses gemacht und sein natürlich sehr stolz über das Resultat. „Die Sprachbarriere war zweifellos vorhanden, aber letztendlich kein Hindernis für den Lernerfolg“, resümierte der Geschäftsführer.

Weil die TSG ausreichend Fahrräder zur Verfügung hat, will der Sportverein auch künftig Kurse anbieten und anderen Vereinen Hilfestellung leisten. „Eine Neuauflage für nächstes Jahr ist geplant“, so Budde.

Von Katerina Jarolim-Vormeier