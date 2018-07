Großburgwedel

Mit eindrucksvollen Bildern lockt der Film- und Diakreis der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) zu seiner nächsten Veranstaltung am Mittwoch, 8. August, ab 10 Uhr in die Gartenstraße 10.

Der Referent Utz Schmidtko fotografiert am liebsten nachts. In Deutschland sind Himmelsobjekte wegen der zunehmender Lichtverschmutzung kaum noch zu beobachten. Anders in der Sternwarte St. Andreasberg, wo man die Milchstraße und sogar die Andromeda-Galaxie mit bloßem Auge sichten kann.

Weltweit gibt es nur noch wenige lichtgeschützte Regionen, in denen das Beobachten des Nachthimmels zum außerordentlichen Naturerlebnis wird. Schon zum zweiten Mal bringt der Referent Impressionen mit, die in Namibia entstanden: Videos der nächtlichen Milchstraße als Zeitrafferaufnahmen einer ganzen Nacht sowie Aufnahmen von Galaxien und Kugelsternhaufen.

Am Mittwoch, 5. September, ist ab 10 Uhr dann Rainer Windrich zu Gast beim Film- und Diakreis. Er berichtet unter der Überschrift „Vom Zauber der Königsstädte, Medinas und orientalischen Basaren“ über Marokko.

Von Frank Walter