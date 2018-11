Großburgwedel

Auf eine ganz besondere Wanderung nimmt der Großburgwedeler Steffen Timmann seine Gäste mit. Er stellt am Mittwoch, 5. Dezember, in einem Beamer-Vortrag in der Seniorenbegegnungsstätte Großburgwedel den Franziskusweg vor. „Der bekannteste Pilgerweg in Europa ist sicher der Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Nicht so bekannt ist der Franziskusweg von Florenz nach Rom, dafür aber auch nicht so überlaufen“, sagt Steffen Timmann. Gemeinsam mit seiner Frau Margrit wanderte er auf dem südlichen Teil des Weges von Assisi bis nach Rom.

In Gubbio in der Nähe von Assisi startete Steffen Timmann seine Wanderung. Quelle: privat

Assisi ist nach Rom (Petrus) und Padua (Antonius) der drittgrößte Wallfahrtsort Italiens. Der heilige Franziskus ist in Assisi geboren, gestorben und bestattet worden. Er wurde im Volk weit verehrt und bereits zwei Jahre nach seinem Tod 1228 heilig gesprochen. 1210 pilgerte er mit seinen Gefährten nach Rom. Dort erhielt seine Gemeinschaft von Papst Innozenz die offizielle Erlaubnis, als Buß- und Wanderprediger in Armut zu leben. Aus dieser ursprünglichen Gemeinschaft der Minderbrüder entwickelte sich der Franziskaner-Orden.

Wunderschön gelegen: der Lago de Piediluco am Rande des Franziskusweges. Quelle: privat

Und so sieht es heute auf dem Franziskusweg aus: Die Schäden des großen Erdbebens von 1997 sind in Assisi weitgehend beseitigt worden, an anderen Orten aber noch sichtbar. So war das Aquädukt bei Spoleto im vergangenen Jahr noch gesperrt. Der nötige Umweg belohnte die Wanderer mit wundervollen Blicken auf die Burg von Spoleto. Auf dem Weg oberhalb des Valle Umbria, durch das Tal von Rieti und die Sabiner Berge kommt man durch viele Orte, an denen der heilige Franz tätig war. Viele Kirchen und Klöster entlang des Weges sind ihm geweiht. Drei Tage im heiligen Rom beendeten die Wanderung.

Steffen Timmann zeigt seinen Vortrag über den Franziskusweg am Mittwoch, 5. Dezember, in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 8, in Großburgwedel. Beginn ist um 10 Uhr. Der Vortrag dauert 75 Minuten und findet im Rahmen des Film- und Dia-Kreises statt. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen, Spenden erbeten.

Von Thomas Oberdorfer