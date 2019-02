Großburgwedel

Eine Bande von Ladendieben ist am Sonnabendabend im Großburgwedeler Aldi-Markt an der Straße In der Meineworth auf Beutezug gegangen.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, griffen sich die vier unbekannten Männer – Zeugen beschrieben ihre Erscheinung als „südländisch“ – kurz vor der Schließung der Filiale um 21 Uhr im Kassenbereich etwa 50 Zigarettenschachteln. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit rund 380 Euro an. Weitere Details zu den Männern und zu deren Vorgehensweise wurden nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Mindeststrafe von sechs Monaten vor. Zeugen sollten sich an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter