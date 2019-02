Großburgwedel

Geld erbeutet hat mindestens ein unbekannter Dieb bei einem abendlichen Wohnungseinbruch in Großburgwedel. Wie die Polizei mitteilte, brachen der oder die Täter am Donnerstag zwischen 18.10 und 21.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Danziger Straße ein. Dazu wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Innern wurden mehrere Räume auf der Suche nach Beute durchwühlt. Zum entwendeten Geldbetrag äußerte sich die Polizei nicht. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Frank Walter