Thönse

Es ist der Albtraum eines jeden: Man kommt nach einem Kurzurlaub zurück nach Hause – und alle Räume sind durchwühlt. Diese Erfahrung mussten jetzt auch Hausbesitzer in Thönse machen. Zwischen Donnerstag und Sonnabend haben Unbekannte das Badezimmerfenster zu einem Einfamilienhaus am Bruchholzweg aufgehebelt. Die Einbrecher öffneten im Haus mehrere Schränke, durchwühlten die Räume. Was die Täter am Ende alles mitgehen ließen, steht noch nicht fest.

Die Polizei setzt jetzt auf Zeugenhinweise. Die Tatzeit soll zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonnabend, 16.30 Uhr gelegen haben. Wer etwas Auffälliges bemerkt hat, sollte sich im Kommissariat unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet Burgwedel finden Sie hier.

Von Carina Bahl