Wie und wo können die Burgwedeler Sportvereine trainieren, wenn die Stadt für den Schulneubau noch in diesem Jahr die zwei kleinen Sporthallen am Gymnasium abreißt? Diese Frage treibt die TSG um und hat bei der Jahresversammlung für Kritik an der Bauplanung gesorgt. Kritik, die Bürgermeister Axel Düker so ganz und gar nicht nachvollziehen kann.