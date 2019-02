Großburgwedel

Die Fassade der Westerfeldhalle in Wettmar hat die Schönheitskur per Spraydose schon hinter sich – jetzt soll das Gebäude des Freibads in Großburgwedel in Farbe getaucht werden. Alle Jugendlichen und Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren sind aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen. Das erste Projekttreffen ist für Montag, 11. März, von 17 bis 19 Uhr an der Skateranlage am Freibad geplant.

Fassadenkünstler Philipp von Zitzewitz leitet das Graffiti-Projekt

Einfach drauf los sprühen, das soll aber niemand: Die fachkundige Leitung übernimmt der Fassadenkünstler Philipp von Zitzewitz. Er wird den Teilnehmern eine Einweisung in die Graffitikunst geben und den Umgang mit den Spraydosen erklären. Bei weiteren Treffen soll die Planung abgeschlossen werden. Das Kunstwerk wird dann schließlich in den Osterferien entstehen, damit das Freibad zum Saisonstart im Mai in neuem Glanz öffnen kann. Für Nachfragen und Anmeldungen bis Montag, 11. März, steht Stadtjugendpfleger Uli Appel unter Telefon (0160) 90741199 oder per E-Mail an u.appel@burgwedel.de zur Verfügung.

Von Carina Bahl