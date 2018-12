Großburgwedel

Zu einem besinnlich, feierlichen und spritzigen Adventskonzert kommt der Jazzchor After Six aus Hannover in den Burgwedeler Amtshof. Im Gepäck haben die Sänger unter anderem etliche Jazz-Klassiker. Noch gibt es einige Karten für das Konzert am Sonnabend, 8. Dezember.

„Seit vielen Wochen feilt After Six an Dynamik, Ausdruck und natürlich an der korrekten Aussprache, um keine Botschaft zu verdrehen“, sagt Cindy Walta. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Chores zuständig. Die Auswahl an stimmungsvollen Stücken greift die besondere Atmosphäre der dunklen Jahreszeit auf und soll die Zuhörer in weihnachtliche Stimmung versetzen. „Facettenreich, lebendig und mit viel Freude am Groove wird After Six auf der Bühne erlebt. Dabei haucht der Chor der Musik mit einem breiten dynamischen Klangspektrum und ausdrucksstarken Solostimmen neues Leben ein“, beschreibt Walta die ihre Sänger. Das vielfältige Repertoire besteht aus Arrangements bekannter Ensembles, wie The New York Voices und Vocal Line sowie von Stars wie Jamie Cullum und Peter Gabriel.

Der Jazzchor After Six aus Hannover tritt am Sonnabend, 8. Dezember, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Amtshof auf. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, in Großburgwedel sowie an der Abendkasse.

Von Thomas Oberdorfer