Großburgwedel

Unter dem Titel „Verleih uns Frieden“ erklingen Kantaten in der St.-Petri-Kirche nach Großburgwedel. Unter der Leitung von Arno Paduch und Kreiskantor Christian Conradi wollen die Musiker der St.-Petri-Kantorai mit dem Konzert am Sonntag, 23. September, an den Ausbruch des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren erinnern. Um 17 Uhr spielt das renommierte Johann-Rosenmüller-Ensemble. Die Komponisten sind Heinrich Schütz, Johann Sixt von Lerchenfels, Paul Schäffer, Johann Hermann Schein, Andreas Düben, Tobias Michael und Andreas Hammerschmidt. Es singen die Solisten Ute Engelke und Heidi Maria Taubert (beide Sopran), Beat Duddeck (Alt), Manuel König und Nils Giebelhausen (beide Tenor) sowie Dirk Schmidt (Bass).

Der Eintritt ist Dank des Musikförderkreises St.Petri frei. Der gemeinnützige Verein freut sich aber über eine Spende und neue Mitglieder, um die kulturelle Arbeit an St.Petri zu unterstützen.

Von Laura Ebeling