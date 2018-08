Großburgwedel

Das Lastenfahrrad Hannah wird wieder einmal für zwei Monate in Großburgwedel stationiert. Von Sonnabend, 1. September, bis zum 31. Oktober steht es bei denn’s Biomarkt in an der Hannoversche Straße 12 b zum kostenlosen Ausleihen bereit. Über www.hannah-lastenrad.de oder www.adfc-burgwedel.de können Interessierte das Lastenrad für die Tage ihrer Wahl buchen. Sie erhalten dann per E-Mail ein Passwort, mit dem sie Hannah bei der Station abholen können. Dort müssen sie nur ihre Personalausweisnummer hinterlegen und können losfahren.

Von Martin Lauber