Burgwedel

Wenn eigens der Staatsminister im Bundeskanzleramt anreist, um Lebewohl zu sagen, dann muss schon ein gewichtiger Grund vorliegen. Martin Laubers Abschied war für Burgwedels ehemaligen Bürgermeister Hendrik Hoppenstedt ein solcher Grund: Nach 14 Jahren an seiner letzten journalistischen Wirkungsstätte Burgwedel verabschiedete sich der HAZ-Redakteur am Freitagabend in der Wettmarer Heimatstube in den passiven Teil seiner Altersteilzeit.

Vier Jahrzehnte lang hatte der gebürtige Siegener Martin Lauber seit dem Abitur als Journalist gewirkt – bei der Neuen Westfälischen, der Hildesheimer und der Peiner Allgemeinen Zeitung, beim Burgdorfer Kreisblatt und für die HAZ-Redaktion in Hannover und der Lokalredaktion in Burgdorf. Nach Burgwedel wechselte Martin Lauber im Jahr 2004 – zu einer Zeit, als es noch die heute (fast vergessene) Zweigleisigkeit aus Stadtdirektor und ehrenamtlichem Bürgermeister gab.

Ob Mahnmal- und Krankenhaus-Debatte oder der dritte Hoppenstedt, der Bürgermeister in Burgwedel werden wollte: Nie schreckte der Vollblut-Journalist davor zurück, „heiße Eisen“ anzufassen und per Kommentar für die Leser auch einzuordnen. Doch er scheute sich auch nicht, bei den legendären Rasenmähertrecker-Rennen in Thönse mächtig Staub zu schlucken, um das aus seiner Perspektive richtige Fotomotiv zu finden. Der respektvolle Umgang miteinander war ihm stets wichtig, seinen Gegenüber als Menschen verlor er nie aus den Augen. „Auch wir haben uns viel gestritten, aber auch immer wieder vertragen“, sagte Martin Lauber mit einem Augenzwinkern an Hendrik Hoppenstedt gerichtet.

HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt würdigte den jetzigen Ruheständler bei der Verabschiedung im Kreis von Weggefährten, Familie und Kollegen als „wunderbaren Redakteur“. Antje Bismark als Leiterin der HAZ-Lokalredaktion Nordost lobte ihn als verlässlichen Partner sowie Ratgeber und Mentor für viele Kollegen – so auch für seine Nachfolger Thomas Oberdorfer, der nach Stationen in Hannover, Leipzig und Burgdorf nun nach Burgwedel wechselt und bereits erste kommunalpolitische Sitzungen in der Stadt verfolgt hat, und Julia Polley, die nach ihrem Volontariat bei der HAZ nun in den journalistischen Nordosten der Region Hannover wechselt.

Von der Redaktion