Kleinburgwedel

Das nennt sich wohl Domino-Effekt: Ein Müllwagen fuhr am Montag, 18. Februar, gegen 9 Uhr auf der Schulstraße rückwärts. Beim Rangieren stieß er gegen einen Baum, und zwar so heftig, dass dieser entwurzelt wurde. Der so schnöde seines Haltes beraubte Baum fiel um – und zwar gegen ein Verkehrsschild. Die Schadenshöhe des missglückten Manövers beträgt laut Angaben des Polizeikommissariates Großburgwedel etwa 5000 Euro.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sandra Köhler