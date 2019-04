Fuhrberg

Schon wieder ist ein Auto im Stadtgebiet Burgwedel gestohlen worden: Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, einen Ford Edge mitgenommen, der laut Polizei ordnungsgemäß an der Straße Lönseck in Fuhrberg abgestellt worden war. Der Zeitwert des weißen Wagens liegt bei 30.000 Euro.

Ford bei Autodieben offenbar beliebt

Bereits am Wochenende war ein gelber Ford ST am Pappelweg in Großburgwedel verschwunden. Der Versuch, einen Ford SUV am Erdbrandweg zu entwenden, scheiterte jedoch. Der oder die Täter hatten sich an dem Türschloss des Wagens zu schaffen gemacht, konnten ihn aber nicht öffnen. Die Polizei sucht für alle drei Fälle Zeugen und bittet unter Telefon (05139) 9910 um Hinweise.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet Burgwedel finden Sie hier.

Von Carina Bahl