Großburgwedel

Mit dieser Resonanz hatte Helmuth Vicum nicht gerechnet: Mehr als 20 Interessierte meldeten sich bei ihm nach der Veröffentlichung eines Artikels über das Burgwedeler Mentorenprogramm in der HAZ. Sie alle wollen Mädchen und Jungen an Burgwedeler Schulen beim Lesenlernen unterstützen. Vor wenigen Tagen trafen sich die neuen Mentoren in der IGS, um sich kennenzulernen und um sich über die neue Aufgabe zu informieren.

Ist die Vorbereitungszeit vorbei, gehen die Leserhelfer in die Burgwedeler Schulen und unterstützen dort die Kinder. Das ist auch bitter nötig: „19 Prozent aller Zehnjährigen können am Ende ihrer Grundschulzeit nicht richtig lesen“, sagt Helmuth Vicum. Er koordiniert den Einsatz der Burgwedeler Mentoren an den Schulen. Jeder von ihnen betreut dann einmal wöchentlich ein Kind. Los geht es mit Beginn des neuen Schulhalbjahres Anfang Februar kommenden Jahres.

Nun sind die Schulleitungen am Zug: Sie müssen Vicum ihren Bedarf melden. Die neuen Interessenten eingerechnet, gibt es nun insgesamt 90 Lesehelfer in Burgwedel.

Von Thomas Oberdorfer