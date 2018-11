Burgwedel

Am kommenden Sonntag,18. November, ist Volkstrauertag. Die Ortsräte der Burgwedeler Ortsteile haben aus diesem Anlass Gedenkfeiern organisiert. Es wird den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht. Die Termine im Einzelnen.

Engenesen. Die Kranzniederlegung ist für 11 Uhr am Ehrenmal geplant. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr auf dem Dorfplatz.

Fuhrberg. Die Kranzniederlegung ist für 11.15 Uhr am Ehrenmal geplant. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Ab 10 Uhr gibt es einen gemeinsamen Kirchgang.

Großburgwedel. Eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung beginnt um 11.15 Uhr an der Gedenkstätte auf dem Friedhof. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr vor dem Gemeindehaus von St. Petri. Nach einen gemeinsamen Kirchgang setzt sich um 11 Uhr ein Trauermarsch zum Friedhof in Bewegung.

Kleinburgwedel. Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Treffpunkt für die geplante Kranzniederlegung am Ehrenmal ist um 10.45 Uhr am „Schützenkrug“. Von dort geht es weiter zum Haus der Kirche. Dort schließen sich die Besucher des Gottesdienstes an. Gemeinsam geht es dann weiter zum Ehrenmal. Dort beginnt die Gedenkfeier um 11.10 Uhr.

Oldhorst. Um 10 Uhr wird auf dem Friedhof ein Kranz niedergelegt. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.

Thönse. Die Kranzniederlegung ist für 10 Uhr am Mahnmal geplant. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Wettmar. Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr geht es dann von dort zum Ehrenmal, wo um 11.15 Uhr ein Kranz niedergelegt werden soll. Anschließend sind alle Teilnehmer ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Von Thomas Oberdorfer