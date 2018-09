Burgwedel Burgwedel - Gymnasium: Planung für den Neubau schreitet voran Rückzugsräume, Unisex-Toiletten, 80 Quadratmeter pro Klasse und der Einsatz neuer Medien im Unterricht: Erste Ergebnisse für die Gestaltung des neuen Gymnasiums in Großburgwedel hat ein Workshop hervorgebracht. Im Schulausschuss am Donnerstagabend stellten die Planer diese vor.

Beim Gymnasium ändert sich einiges – hier noch einmal alles im Überblick: Als erstes sollen die Sporthallentrakte F und G einem neuen Klassentrakt für die Jahrgänge 5 bis 10 weichen. Die Aula daneben (H) wird saniert, während im Trakt A die Naturwissenschaften gebündelt werden. In der Mitte (B/E) bekommen die Verwaltung ebenerdig und die Oberstufe in den beiden Obergeschossen mehr Platz, bevor ganz zum Schluss die Trakte C und D abgerissen werden. Quelle: zur Brügge (Archiv)