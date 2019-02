Thönse

Die Grundschule Thönse liegt direkt an der Ortsdurchfahrt. Das war im vergangenen Jahr Grund genug für Stadt und Region, dort Tempo 30 anzuordnen, um die Kinder auf ihrem Weg zum Unterricht zu schützen. Doch an dieses Tempolimit hält sich kaum jemand, wie die Polizei bei zwei Verkehrsmessungen in den vergangenen Tagen feststellen musste.

23 Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Am Donnerstag zwischen 9.15 und 10.30 Uhr erwischten die Polizisten acht Autofahrer, die deutlich schneller als mit Tempo 30 unterwegs waren. Drei Fahrer überschritten das Tempolimit sogar mit mehr als 21 Kilometern pro Stunde. Am 15. Februar hatten die Polizisten in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr an gleicher Stelle bereits 15 zu schnelle Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die „Tagessieger“, wie die Polizei sie nennt, waren zwei Autofahrer, die mit Tempo 58 vor der Grundschule gemessen wurden. Insgesamt wurden acht Bußgelder und 15 Verwarngelder verhängt.

Seit 2018 gilt Tempo 30 vor der Grundschule Thönse. Quelle: Archiv

Von Carina Bahl