Großburgwedel

Wie sichere ich mein Eigentum am besten? Wie das geht erklärt Uwe Bollbach, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Burgdorf, bei einer Informationsveranstaltung für Bürger. Am Dienstag, 23. Oktober, gibt er ab 18 Uhr in der Aula der Grundschule Großburgwedel, Im Mitteldorf 13, Tipps und aktuelle Informationen zum Schutz gegen Einbrecher. Begleitet wird er von Antje Schneider, Kontaktbeamtin des Kommissariats in Großburgwedel. An dem Abend erklären die beiden auch, welche technischen Hilfsmittel es für die Grundstücks- und Gebäudesicherung gibt. Viele Bürger glauben immer noch, dass bei ihnen nichts zu holen sei. Deshalb möchte die Polizei bei der ersten Veranstaltung zum Thema Einbruchschutz Aufklärungsarbeit leisten.

Im Anschluss stehen die Beamten für Fragen zur Verfügung. Der Eingang der Aula erreichen die Teilnehmer über den Schulhof.

Von Julia Polley