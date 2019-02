Großburgwedel

Die Polizei sucht jetzt mit Hilfe von Fotos die Eigentümer zweier Fahrräder, die Diebe bereits Mitte Dezember am Burgwedeler Bahnhof gestohlen hatten.

Aufmerksame Zeugen hatten den Diebstahl am Abend des 15. Dezember beobachtet und der Polizei eine sehr gute Beschreibung der Täter geliefert. Eine Streife hatte die beiden Diebe daraufhin einen Kilometer weiter an der Umgehungsstraße in Richtung Ikea stoppen können.

Seitdem stehen die beiden Fahrräder im Polizeigewahrsam, die Eigentümer haben sich immer noch nicht gemeldet. Das Damenrad der Marke Künsting ist auffallend rot-schwarz, das Herrenrad des Herstellers McKenzie blau lackiert. Das Kommissariat Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Frank Walter