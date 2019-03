Großburgwedel

Das wird eine richtig teurere Reparatur: Unbekannte haben einen an der Straße „Am Flöth“ in Großburgwedel abgestellten schwarzen Porsche zerkratzt. Und das nicht nur an einer Stelle, sondern gleich rundherum – inklusive Windschutzscheibe und Frontscheinwerfer. Ein Polizeisprecher beziffert die Schadenshöhe aut 10.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zerkratzt wurde der Sportwagen in der Zeit zwischen Montag, 4. März, 18 Uhr und Mittwoch 6. März, 10 Uhr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer