Thönse

Der Thönser Weihnachtsmarkt punktet Jahr für Jahr mit einem gemütlichen und familiären Ambiente auf dem Hof Müller. Zwischen insgesamt 35 Ständen können Besucher stöbern und nach individuellen Weihnachtsgeschenken oder Dekoration am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 18 Uhr an der Straße Lange Reihe 12 in oder vor der Scheune suchen.

Die Kunsthandwerker bieten Holzarbeiten und Stickereien entweder in der Scheune oder draußen auf dem mit viel Tannengrün geschmückten Hof an. Dort dreht sich auch das von einem örtlichen Schmied vor einem Vierteljahrhundert selbst gebaute Karussell Runde um Runde.

Außerdem backen die Grundschüler Waffeln und verkaufen kleine selbstgebastelte Artikel. Für 15 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Zwei Esel laden Kinder zum Streicheln ein. Eine Stunde später treten die Thönser Jagdhornbläser auf. Mit Bratwurst, Schmalzkuchen und Glühpunch können sich die Besucher stärken. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung Lebendiger Adventskalender, bei der alle Besucher gemeinsam singen. „Wir hoffen auf trockenes Wetter“, wünscht sich Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier