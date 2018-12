Kleinburgwedel

Klein, fein und familiär präsentiert sich der ehrenamtlich organisierte Kleinburgwedeler Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 15. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, und Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz des Seniorenpflegeheims Lindenriek an der Radenstraße 9. Auch dieses Mal engagieren sich wieder fast alle Vereine und Institutionen der Ortschaft.

Der TSV Kleinburgwedel bietet in seiner Bude das beliebte Glühbier an, dazu Glühwein mit und ohne Alkohol. Heißen Wein und Schnäpse schenkt auch der Schützenverein aus. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr grillen Brat- und Schinkenwürstchen sowie Nackensteaks. Konrads Café backt süße Schmalzkuchen und verkauft Pommes Frites. Der Förderverein der Grundschule verwöhnt die Gäste mit heißen Waffeln. Darüber hinaus werden Schinken- und Wurstwaren angeboten.

Für die Kleinen dreht sich wieder ein Kinderkarussell auf dem Platz. Über einem Feuerkorb können die Jungen und Mädchen Stockbrote backen. Zudem gibt es in einer sogenannten Kinderscheune Bastelaktionen für die Kleinen.

Der Weihnachtsmann hat sich ebenfalls für beide Tage angekündigt und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Auch einige Kunsthandwerker und externe Aussteller sind dabei: Kleine Geschenke und Dekorationsobjekte können die Besucher am Imker- sowie am Keramikstand erwerben.

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Sonnabend ab 16 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleinburgwedel.

Von Katerina Jarolim-Vormeier