Die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt. Ob der IGK-Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Großburgwedel oder der Markt mit viel Kunsthandwerk in Thönse: Hier finden Sie alle Infos zu Beginn, Öffnungszeiten, Orten und Besonderheiten aller Weihnachtsmärkte in der Stadt.