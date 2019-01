Burgwedel

„Das war ein entspannter und richtig ruhiger Abend“, sagt Uwe Laue, Dienstschichtleiter auf dem Polizeikommissariat Großburgwedel und lässt die Silvesternacht noch einmal Revue passieren. „Keine Unfälle, keine gesprengten Briefkästen, keine Streitereien zu denen wir gerufen wurden – es ist einfach nichts passiert. Weder in Burgwedel noch in Isernhagen. Und das ist gut so.“ Einen Einsatz hatten seine Kollegen in der Nacht dann aber doch noch. Kurz nach Mitternacht brannte es in Burgdorf. „Ein Streifenwagen machte sich auf den Weg in die Nachbarstadt, um die Beamten dort zu unterstützen.“

Von Thomas Oberdorfer