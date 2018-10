Hannover

Zum zweiten Mal ist die Ehe des Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff (59) mit seiner Frau Bettina (45) gescheitert. Wie Rechtsanwalt Christian Schertz am Dienstagnachmittag bestätigte, hat sich das Paar getrennt.

„Als Anwalt der Familie Wulff kann ich Ihnen bestätigen, dass sich Bettina und Christian Wulff einvernehmlich getrennt und alle damit zusammenhängenden Fragen übereinstimmend geregelt haben und vor allem die Verantwortung für ihre Kinder gemeinsam und in voller Übereinstimmung wahrnehmen“, teilte Schertz mit. „Sie werden nichts Weiteres erklären und bitten die Privatsphäre der Familie, vor allem wegen der Kinder, zu respektieren.“

Neuer Lebensgefährte von Bettina Wulff wohnt in Großburgwedel

Offenbar hat die ehemalige First Lady einen neuen Freund im Heimatort Großburgwedel. HAZ-Informationen zufolge soll es sich um einen 46-jährigen DJ handeln. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

Zuerst hatte am Dienstag die „Bunte“ darüber berichtet, worüber man in der Stadt im Nordosten Hannovers schon länger spricht. Demnach geht die ehemalige First Lady bei dem 46-Jährigen ein und aus und übernachtet auch dort. Dem Vernehmen nach soll Bettina Wulff den Mann auch an dem Tag im September besucht haben, als sie in ihrem Porsche einen Unfall hatte. Sie soll mit zwei Promille Alkohol im Blut hinter Steuer gesessen haben. Nach dem Unfall hatte Rechtsanwalt Schertz gesagt, seine Mandantin räume ein, einen Fehler gemacht zu haben, für den sie geradestehen werde. Bettina Wulff blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei dem Crash unverletzt.

Christian Wulff will um die Ehe kämpfen

Christian Wulff will um seine Ehefrau kämpfen. Er soll seinen Ehering weiterhin tragen, auch haben beide weiterhin ihren Wohnsitz im gemeinsamen Haus in Großburgwedel.

Erster Bruch nach Rücktritt als Bundespräsident

Für das Paar, das zeitweilig glücklos die höchsten Repräsentanten Deutschlands darstellte, ist es bereits die zweite Trennung. Schon 2013 ging die Ehe in die Brüche, nachdem die Staatsanwaltschaft 2012 wegen des Verdachts der Vorteilsannahme in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident ein Ermittlungsverfahren gegen Wulff eröffnet hatte. Im Februar 2014 sprach ihn das Landgericht Hannover in einem aufwendigen Verfahren von allen Vorwürfen frei.

2015 versuchten beide einen neuen Anlauf und gaben sich kirchlich ein Ja-Wort. Der Versuch, das Leben gemeinsam zu meistern, hat jetzt aber offenkundig neue Hürden erfahren. Das Paar hat einen gemeinsamen zehn Jahre alten Sohn. Bettina Wulff brachte außerdem einen älteren Sohn mit in die Ehe, Christian Wulff hat aus seiner ersten Beziehung eine erwachsene Tochter.

Von Conrad von Meding (mit: dpa)